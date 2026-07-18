José Manuel Rodrigues destaca projecção da Madeira pelo programa '7 Maravilhas de Portugal'

A Madeira recebe, na tarde deste sábado, a final regional das Novas 7 Maravilhas de Portugal, numa emissão especial da TVI transmitida em directo do passeio marítimo do Funchal, entre as 14h00 e as 18h00.

A iniciativa é promovida pela empresa continental EIPWU e conta com 57 mil euros de apoios da Secretaria Regional da Economia, Invest Madeira e APRAM.

Foto Rui Silva/Aspress

Conduzido por Maria Cerqueira Gomes, o programa vai combinar momentos de entretenimento, actuações musicais, reportagens sobre os 21 candidatos madeirenses, ligações a diferentes pontos da ilha e a revelação, em tempo real, dos patrimónios mais votados pelo público. Coube a Vânia Fernandes apresentar a primeira canção, 'Senhora do Mar'.

Segundo a organização, o formato permitirá mostrar uma Madeira para além da imagem turística mais divulgada, dando a conhecer o seu património histórico, arquitectónico, cultural e paisagístico a todo o país.

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Para o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, a realização da final regional na Madeira "traduz o reconhecimento de um património que faz parte da identidade colectiva do país" e representa, ao mesmo tempo, uma oportunidade para reafirmar a presença da Região no espaço mediático nacional. O governante madeirense sublinha que esta projecção tem um significado que ultrapassa a dimensão promocional, contribuindo para consolidar uma imagem da Madeira assente na autenticidade e na capacidade de transformar recursos endógenos em desenvolvimento económico sustentável. "Quando o património, a cultura e a paisagem são valorizados como activos estratégicos, estamos também a criar condições para gerar mais valor, atrair talento, investimento e visitantes, reforçando a competitividade da Região", adiantou.

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Esta iniciativa enquadra-se na estratégia da Secretaria Regional da Economia para potenciar a notoriedade externa da Madeira através de acções com impacto mediático.

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Os 21 candidatos madeirenses estão distribuídos por sete categorias. Na categoria Castelos concorrem a Fortaleza de S. Tiago, o Forte de Nossa Senhora do Amparo (Machico) e o Forte de São João do Pico. Em Grandes Obras estão em disputa o Aeroporto Cristiano Ronaldo, o Porto de Abrigo do Porto Santo e o Teleférico da Rocha do Navio (Santana).

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A categoria História junta as Casas de Colmo de Santana, o Colégio dos Jesuítas e o Palácio de S. Lourenço. Na Religião concorrem o Convento de Santa Clara, a Igreja Matriz de S. Jorge (Santana) e a Sé do Funchal.Já na categoria Século XX estão nomeados o Centro de Congressos da Madeira, o Mercado dos Lavradores e o Palácio da Justiça do Funchal, enquanto no Século XXI concorrem a Casa das Mudas (Calheta), o Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo e o Fórum Machico. Por fim, na categoria Turismo disputam a preferência do público o Jardim Monte Palace, a Levada do Caldeirão Verde (Santana) e as Piscinas Naturais do Seixal (Porto Moniz).

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Os patrimónios mais votados na final regional de hoje garantem a passagem a uma meia final nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal, processo que decorre até ao final de Agosto e que é auditado pela consultora PwC.