Marítimo leva ao estádio mais do dobro dos adeptos de alguns clubes da I Liga?

A notícia de que o Marítimo alcançou um recorde histórico na venda de Lugares Anuais para a temporada 2026/2027 voltou a evidenciar a forte ligação entre o clube e os seus adeptos. O emblema madeirense anunciou esta quarta-feira a venda de mais de 6.700 lugares anuais, entre lugares de bancada e camarotes Corporate, naquele que considera ser um marco na história recente do clube.

"A forte adesão dos sócios ao longo da campanha traduz-se numa inequívoca demonstração de confiança, sentido de pertença e compromisso com o futuro do Marítimo, permitindo alcançar um marco histórico que reforça a ligação entre o Clube e os seus adeptos", escreveu o Marítimo nas suas redes sociais.

A dimensão do número anunciado motivou várias reacções dos adeptos. Entre os comentários à notícia publicada em dnoticias.pt, um leitor identificado como Rui Alberto Marítimo escreveu: "Tem certos clubes na primeira liga que nem metem metade disso no estádio... o glorioso, o grande, o imaculado C.S. Marítimo consegue vender 6700 lugares anuais... somos mesmo grandes."

A afirmação levanta uma questão: será verdade que o Marítimo costuma levar ao estádio mais do dobro dos adeptos de alguns clubes da I Liga?

Para responder, é necessário estabelecer uma comparação com base em dados objectivos. O número de lugares anuais vendidos pelo Marítimo para 2026/2027 demonstra a capacidade de mobilização dos seus sócios, mas não existe informação pública equivalente para todos os clubes da I Liga. Assim, a comparação mais rigorosa deve ser feita através das assistências médias nos jogos realizados em casa.

Na época 2025/2026, enquanto disputou a II Liga, o Marítimo realizou 17 partidas no Estádio do Marítimo, no Funchal. No total, esses encontros receberam 130.177 espectadores, correspondendo a uma média de 7.657 adeptos por jogo. O estádio, com capacidade para 10.600 lugares, registou uma taxa média de ocupação de cerca de 72,2%.

Estes números colocaram o Marítimo como líder destacado da II Liga em termos de público. O clube teve a maior assistência média da competição e também o maior número acumulado de espectadores nos jogos em casa. Além disso, a média dos encontros no Funchal foi cerca de quatro vezes superior à média global da II Liga, que rondou os 1.900 espectadores por jogo.

A comparação com a I Liga 2025/2026 mostra que a assistência média do Marítimo teria sido suficiente para ultrapassar a maioria dos clubes do principal escalão. Entre os 18 participantes da I Liga, apenas seis apresentaram médias superiores.

O Benfica liderou com uma média de 58.690 espectadores por jogo, seguido pelo FC Porto, com 45.612, e pelo Sporting, com 42.408. Também ficaram acima do Marítimo o Vitória de Guimarães, com 16.557 espectadores, o SC Braga, com 14.602, e o Gil Vicente, com 6.601.

Todos os restantes clubes da I Liga tiveram médias inferiores aos 7.657 espectadores registados pelo Marítimo.

A equipa madeirense superou as assistências médias de Famalicão (3.776 espectadores por jogo), Estrela da Amadora (3.353), Estoril Praia (2.810), Alverca (2.752), Rio Ave (2.700), Moreirense (2.606), Nacional (2.458), Tondela (2.423), Santa Clara (2.303), Casa Pia (2.075), Arouca (1.988) e AVS (1.909).

Em vários destes casos, a diferença foi superior ao dobro. Comparando directamente com o AVS, por exemplo, o Marítimo teve uma média quatro vezes superior. Face ao Arouca, Casa Pia, Santa Clara, Tondela, Nacional, Moreirense, Rio Ave, Alverca, Estoril Praia e Estrela da Amadora, a vantagem também ultrapassou largamente os 100%.

Já relativamente aos clubes com maior capacidade de atracção de público, a realidade é diferente. Os três grandes nacionais concentraram a esmagadora maioria dos espectadores da I Liga: Benfica, FC Porto e Sporting somaram mais de 2,4 milhões de espectadores ao longo da temporada, beneficiando de estádios com maiores capacidades e de uma base de adeptos muito superior.

Assim, a comparação permite confirmar que o Marítimo apresenta uma das maiores capacidades de mobilização de adeptos no futebol português, mesmo quando comparado com vários clubes do principal campeonato nacional.

Os dados da época 2025/2026 confirmam que o Marítimo registou uma média de 7.657 espectadores por jogo, superior ao dobro da assistência média de vários clubes da I Liga. Embora não seja possível comparar directamente os 6.700 Lugares Anuais vendidos com os restantes clubes, por falta de dados uniformes, a análise das assistências efectivas mostra que o clube madeirense superou, em média, 12 dos 18 emblemas do principal escalão.