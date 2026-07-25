Avenida D. Manuel I encerrada temporariamente
A Avenida D. Manuel I encontra-se encerrada à circulação durante o dia de hoje, na sequência da queda de pedras registada esta manhã entre a Praia da Calheta e a zona comercial.
Andreia Correia , 25 Julho 2026 - 11:51
Segundo uma publicação da autarquia da Calheta, o condicionamento da via deve-se à realização de uma vistoria técnica à escarpa, que irá avaliar as condições de segurança antes da reabertura ao trânsito.
A edilidade explica que esta medida é indispensável para garantir a segurança de automobilistas e peões, apelando à compreensão da população pelos constrangimentos causados.
Entretanto, os condutores e restantes utentes são aconselhados a utilizar percursos alternativos e a respeitar toda a sinalização implementada no local.
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