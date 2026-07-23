Restam apenas 500 Lugares Anuais para venda aos sócios

O Marítimo vendeu já mais de 5.000 Lugares Anuais para o seu estádio, relativamente à temporada que marca o regresso da equipa à I Liga. O Marítimo informa agora que deu início, desde esta última quarta-feira, à venda dos restantes Lugares Anuais, sendo que tem apenas 500 desses lugares disponíveis para os sócios que ainda queiram dispor desta prorrogativa.

Esta foi a melhor campanha de sempre, no Marítimo, de venda de Lugares Anuais no estádio desde que este sistema foi implementado na época de 2022/23.

Para esta temporada, de acordo com a informação prestada pelo clube, o Marítimo definiu uma capacidade máxima de Lugares Anuais, "uma estratégia alinhada com as melhores práticas adotadas por diversos clubes, que permite uma gestão equilibrada da lotação do Estádio, assegurando o cumprimento de todas as necessidades operacionais, segurança e regulamentares de bilhética".

Com esta capacidade, mais de 60% dos lugares disponíveis nas bancadas do Estádio do Marítimo estarão ocupados em 2026/27 por detentores de Lugar Anual, num sinal inequívoco da confiança, da paixão e do compromisso dos Maritimistas com o clube.