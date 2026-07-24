Benfica goleia Belenenses em jogo particular no Estádio da Luz

O Benfica goleou hoje o Belenenses por 5-1, em jogo de preparação das duas equipas de futebol para a temporada 2026/27, realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Sem qualquer dos titulares na derrota de quinta-feira em casa dos suíços do St.Gallen (2-1), a formação 'encarnada' marcou por Anísio Cabral (dois minutos), Ivanovic (38), de grande penalidade, Prestianni (45 e 55) e o estreante Jhon Durán (54), enquanto Bruninho (33) fez o golo dos 'azuis', que disputam a Liga 3.

A equipa comandada por Marco Silva vai receber o St.Gallen na quinta-feira, dia 30 de julho, a partir das 20:00, na segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa.