Avenida D. Manuel I já foi reaberta
A Câmara Municipal da Calheta informou, através de uma publicação nas redes sociais, que foram concluídos os trabalhos de vistoria técnica à escarpa, bem como algumas intervenções de limpeza, tendo sido restabelecidas as condições de segurança necessárias.
Deste modo, a Avenida D. Manuel I encontra-se novamente reaberta à circulação, podendo ser utilizada em segurança.
"A Câmara Municipal agradece a compreensão e a colaboração de todos durante o período em que foi necessário proceder ao encerramento temporário da via, lamentando os eventuais transtornos causados", remata.
Esta manhã, a queda de pedras da escarpa sobranceira à avenida atingiu pelo menos dois carros que estavam estacionados na via pública.
Andreia Correia , 25 Julho 2026 - 11:51
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo