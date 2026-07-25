Avenida D. Manuel I já foi reaberta

A Câmara Municipal da Calheta informou, através de uma publicação nas redes sociais, que foram concluídos os trabalhos de vistoria técnica à escarpa, bem como algumas intervenções de limpeza, tendo sido restabelecidas as condições de segurança necessárias.

Deste modo, a Avenida D. Manuel I encontra-se novamente reaberta à circulação, podendo ser utilizada em segurança.

"A Câmara Municipal agradece a compreensão e a colaboração de todos durante o período em que foi necessário proceder ao encerramento temporário da via, lamentando os eventuais transtornos causados", remata.

Esta manhã, a queda de pedras da escarpa sobranceira à avenida atingiu pelo menos dois carros que estavam estacionados na via pública.