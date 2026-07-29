Marítimo alcança recorde histórico nos lugares anuais do estádio

O Marítimo concluiu a campanha de venda dos Lugares Anuais para o seu estádio com um recorde histórico. Foram mais de 6.700 lugares entre Lugares Anuais de bancada e Camarotes Corporate. "A forte adesão dos sócios ao longo da campanha traduz-se numa inequívoca demonstração de confiança, sentido de pertença e compromisso com o futuro do Marítimo, permitindo alcançar um marco histórico que reforça a ligação entre o Clube e os seus adeptos", escreve o clube nas suas redes sociais.

Lista de Espera para Lugar Anual

Com o esgotamento dos Lugares Anuais de bancada, Marítimo disponibiliza, a partir de hoje, a Lista de Espera para Lugar Anual, destinada aos sócios que pretendam garantir prioridade na aquisição de um Lugar Anual sempre que surjam novas disponibilidades. A inscrição é exclusiva para sócios que não sejam detentores de Lugar Anual e atribui um número correspondente à posição na Lista de Espera, respeitando rigorosamente a ordem de inscrição. A inscrição tem um valor único de 10 euros, montante que será integralmente deduzido na aquisição de um futuro Lugar Anual.

Caso não seja possível adquirir um Lugar Anual durante a época 2026/2027, o sócio manterá a sua posição na Lista de Espera para as épocas seguintes, preservando a prioridade entretanto conquistada. Este novo mecanismo permite responder à elevada procura registada nesta campanha e garante que todos os sócios interessados possam assegurar o seu lugar na fila para futuras disponibilidades.

O Club Sport Marítimo agradece a todos os sócios e parceiros a confiança demonstrada ao longo desta campanha, que ficará para a história como a maior de sempre em número de Lugares Anuais.