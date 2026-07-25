Queda de pedras atinge pelo menos dois carros na Calheta

Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram accionados, na manhã deste sábado, pelas 10h40, na sequência de uma queda de pedras ocorrida na via entre a Praia da Calheta e a zona comercial.

O desprendimento de rochas atingiu, pelo menos, duas viaturas que se encontravam estacionadas no local, provocando danos materiais. Para a ocorrência, a corporação mobilizou uma viatura e respectiva equipa de socorro, tendo também sido chamada a Polícia de Segurança Pública (PSP), que tomou conta da ocorrência e procedeu às diligências necessárias.

Não há registo de feridos.