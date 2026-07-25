Tomás Tavares reforça Marítimo

O Marítimo acaba de anunciar a contratação de Tomás Tavares, defesa direito de 25 anos. Assinou contrato por três anos.

Formado no SL Benfica e internacional jovem por Portugal, Tomás Tavares apresenta um percurso de destaque no futebol europeu. Ao longo da sua carreira, competiu em Portugal, Espanha, Suíça, Rússia, Áustria e Polónia, acumulando experiência em diferentes campeonatos e participações nas competições europeias.

Na ultima época representou o Wisla Ploc, da Polónia, mas já tinha jogado pelo Spartk de Moscovo, Basileia, da Suíça e, ainda pelo Lask Link, da Áustria. Em Portugal representou Farense e Desportivo das Aves.

Com um perfil competitivo e experiência internacional, Tomás Tavares chega à Madeira para reforçar as opções de Mitchell van der Gaag para a defesa maritimista.