CMF reforça sensibilização ambiental e segurança no Parque Ecológico durante o Rali da Madeira

A Câmara Municipal do Funchal promoveu, esta quinta-feira, uma acção de sensibilização no Parque Ecológico do Funchal dirigida aos campistas e visitantes que acompanham o Rali da Madeira 2026. A iniciativa, que contou com a presença da vereadora do Ambiente, Paula Jardim, teve como foco o reforço das regras de limpeza, a convivência e a prevenção de incêndios florestais.

Para esta edição do rali, o espaço acolheu 317 campistas distribuídos por 145 tendas. Para responder ao aumento do público, a autarquia reforçou os meios no terreno com mais ecopontos, WC portáteis e uma vigilância mais apertada.

Além disso, os Bombeiros Sapadores do Funchal mantêm-se em prevenção permanente no local com meios operacionais de prontidão, de forma a assegurar a segurança de todos e a proteção do património natural durante o evento.