Proteção Civil alerta para calor e risco de incêndio durante o Rali da Madeira

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) emitiu um aviso à população devido à previsão de temperaturas elevadas, tempo quente e seco e aumento do risco de incêndio rural, numa altura em que decorre o Rali da Madeira 2026.

De acordo com o aviso divulgado esta quinta-feira, 30 de Julho, e com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os próximos dias serão marcados por valores elevados de temperatura, ausência de precipitação e baixa humidade relativa do ar, sem recuperação significativa durante a noite.

Conforme noticiou o DIÁRIO, o IPMA colocou a costa Sul da Madeira e regiões montanhosas, em vigor entre as 9 horas de sexta-feira, 31 de Julho, e as 11 horas de domingo, 2 de Agosto, devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

IPMA alarga aviso amarelo de calor à costa Sul da Madeira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou o aviso amarelo devido ao calor à costa sul da Madeira, mantendo também sob vigilância as regiões montanhosas.

A Proteção Civil Regional alerta que estas condições poderão contribuir para um aumento do risco de incêndio rural, sobretudo nas zonas altas da ilha, destacando que a situação poderá ser agravada pela concentração de pessoas em áreas rurais e de lazer associada ao Rali da Madeira.

Entre os efeitos esperados estão ainda um aumento do tráfego rodoviário devido à movimentação de espectadores e a possibilidade de mais acidentes rodoviários.

Para quem pretende acompanhar a prova, o SRPC recomenda o cumprimento das indicações das autoridades e da organização, a permanência em zonas seguras e a não ocupação de locais proibidos ou de risco, como valetas ou o meio da estrada. A entidade aconselha também a manter as crianças sob vigilância, não levar animais e evitar comportamentos que possam originar incêndios.

A Proteção Civil recorda que as fogueiras e queimadas estão proibidas entre 1 de Abril e 31 de Outubro e recomenda à população que evite, em espaço rural, a utilização de equipamentos susceptíveis de provocar faíscas.

Face às temperaturas elevadas previstas, são ainda deixadas recomendações gerais, como a ingestão regular de água, a redução da exposição directa ao sol, a atenção às populações mais vulneráveis e a consulta das informações meteorológicas e dos avisos das entidades competentes.

Em caso de incêndio ou outra emergência, o SRPC reforça que deve ser contactado o número 112.