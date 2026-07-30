Machico homenageia os vencedores do MIUT com placas comemorativas instaladas junto à meta da prova

A Praça do Fórum Machico acolhe esta quinta-feira, às 17 horas, a cerimónia de apresentação das Placas dos Vencedores do MIUT (Madeira Island Ultra-Trail).

As placas comemorativas serão instaladas no local exacto da meta do MIUT, criando um espaço de memória e de reconhecimento do mérito e da resistência dos atletas que venceram as várias edições da prova.

O evento contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Alexandre Teixeira Marques, além de representantes da organização, atletas e parceiros. Com esta iniciativa, o município sublinha a sua posição de quartel-general da competição e convida a população a associar-se à celebração.