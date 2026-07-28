Rali da Madeira estreia zonas de aquecimento de pneus para reforçar segurança rodoviária

A edição de 2026 do Rali da Madeira vai introduzir uma novidade relevante ao nível da segurança: as Zonas de Aquecimento de Pneus (ZAP). A medida, criada pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) e aplicada pela primeira vez este ano pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), pretende acabar com práticas de condução consideradas perigosas em estradas abertas ao trânsito.

Até agora, era comum alguns concorrentes aproveitarem troços de estrada aberta para aquecer os pneus antes do início das Provas Especiais de Classificação, através de manobras bruscas que representavam um risco acrescido para outros utentes da via. Com a criação das ZAP, essa prática passa a estar confinada a espaços próprios e controlados, situados entre o Controlo Horário e a partida de cada prova especial.

O director da prova, Filipe Sousa, explica que a medida visa também corrigir uma desigualdade entre concorrentes: alguns aqueciam os pneus fora das regras, enquanto outros respeitavam escrupulosamente o Código da Estrada. Com a nova zona dedicada, essa operação só poderá ser feita no local determinado para o efeito.

O regulamento nacional exige uma extensão mínima de 500 metros para estas zonas, mas no Rali da Madeira as ZAP terão entre 800 metros e um quilómetro, dando aos pilotos margem suficiente para preparar os pneus em condições adequadas antes da partida.

Para além do impacto na segurança, a medida deverá facilitar a fiscalização por parte das autoridades, já que qualquer aquecimento de pneus fora das zonas delimitadas deixa de ter cobertura regulamentar, tornando mais simples a identificação de infrações.

A solução inspira-se em modelos já usados noutras categorias do automobilismo. Na Fórmula 1, os pneus são aquecidos com mantas térmicas antes da corrida, uma opção que não é viável no contexto dos ralis. As ZAP surgem, assim, como alternativa regulamentar para garantir que os pneus atingem a temperatura ideal antes das provas especiais.

Organização pede colaboração do público

A Comissão Organizadora apela também à atenção de espectadores e residentes nas zonas abrangidas pelas ZAP. A partir do momento em que a estrada é encerrada, assinalado pela passagem do carro de segurança 'Carro 00', cerca de 20 minutos antes do primeiro concorrente, estas áreas passam a fazer parte do dispositivo de segurança da prova, ficando interdito o estacionamento de veículos na via.

Residentes e público são ainda chamados a redobrar cuidados com a circulação de crianças e animais domésticos nestes troços, uma vez que é ali que os pilotos realizam as manobras de aquecimento dos pneus.

À semelhança do que acontece nas Provas Especiais de Classificação, a organização reforça que a prova deve ser acompanhada apenas a partir de locais seguros, respeitando as indicações da organização e das forças de segurança.

O Rali da Madeira mantém, assim, a mensagem central de segurança que tem vindo a repetir: esteja perto da emoção, mas sempre longe do perigo.