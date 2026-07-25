Dispositivo médico do Rali da Madeira reforça preparação com formação especializada

Os médicos e enfermeiros que vão integrar o dispositivo de segurança do Rali da Madeira participaram, na manhã deste sábado, numa acção de formação destinada a preparar a edição de 2026 da prova. A iniciativa decorreu nas instalações dos Bombeiros Sapadores do Funchal e incidiu sobre os procedimentos de emergência a adoptar em caso de acidente durante a competição.

O workshop conjugou uma componente teórica com exercícios práticos, permitindo rever e aperfeiçoar técnicas de socorro, bem como reforçar a articulação entre todos os profissionais que asseguram a resposta médica ao longo do rali. A formação incidiu especialmente nas características das viaturas de competição e nos procedimentos de abordagem, estabilização e extracção dos ocupantes, contribuindo para uniformizar métodos de actuação em cenários de elevada complexidade.

O dispositivo médico previsto para o Rali da Madeira será composto por 16 médicos e 16 enfermeiros, distribuídos estrategicamente pelas classificativas, de forma a garantir uma resposta rápida em caso de incidente.

Uma das novidades da edição de 2026 é a integração de uma psicóloga na equipa de segurança. A profissional ficará responsável pelo apoio psicológico em situações de trauma ou outros incidentes críticos, reforçando a componente humana do dispositivo de emergência.

A Comissão Organizadora do Rali da Madeira considera que esta formação traduz a aposta contínua na qualificação das equipas de socorro e na preparação de todos os intervenientes, mantendo a segurança como uma das prioridades da prova. A organização agradeceu ainda a colaboração dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que disponibilizaram as suas instalações e meios para a realização da iniciativa.