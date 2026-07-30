Parceria da Universidade da Madeira com a China abre oportunidades, diz Juventude Popular

A Juventude Popular da Madeira (JP) considerou, hoje, que a integração da Universidade da Madeira (UMa) num consórcio internacional de investigação e inovação tecnológica representa “um passo histórico” para a ciência regional e destaca o papel da Secretaria Regional da Economia e da Invest Madeira na aproximação a entidades chinesas.

Em comunicado, a estrutura jovem do CDS-PP Madeira congratulou-se com o acordo estabelecido pela UMa com parceiros chineses ligados às áreas da ciência, tecnologia e aviação inteligente, considerando que a parceria permitirá a participação em projectos de investigação conjuntos, cooperação científica internacional e novas oportunidades de formação para estudantes e investigadores.

Segundo a JP Madeira, esta ligação poderá aproximar os jovens madeirenses de redes internacionais de conhecimento e inovação, em áreas como inteligência artificial, tecnologias inteligentes e investigação aplicada.

A organização destacou ainda o papel da Secretaria Regional da Economia, liderada por José Manuel Rodrigues, e da Invest Madeira, na missão empresarial e institucional realizada à China, Macau, Hong Kong e Hengqin, onde foram estabelecidos contactos com entidades académicas, empresariais e tecnológicas.

Entre as entidades contactadas encontra-se a China Southern Sci-Tech Co., Ltd., ligada ao universo tecnológico da China Southern, com actividade na área da inovação aplicada ao sector aeronáutico, cuja aproximação poderá, segundo a JP Madeira, abrir novas possibilidades de cooperação futura com a Universidade da Madeira e com a Região.

“Este é um exemplo concreto de que a criação de pontes internacionais pode transformar-se em oportunidades reais para os madeirenses. A ciência, a inovação e o conhecimento não podem estar limitados pela nossa condição insular, e este tipo de parcerias permite aos nossos jovens estar ligados aos grandes centros mundiais de desenvolvimento tecnológico”, afirma a JP Madeira.

A estrutura jovem do CDS-PP Madeira defende que a articulação entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Economia, a Invest Madeira e a Universidade da Madeira demonstra a importância de conjugar conhecimento, economia e inovação numa estratégia comum para o futuro da Região.

A JP Madeira considera ainda que a internacionalização científica e tecnológica será determinante para criar novas oportunidades, fixar talento e garantir aos jovens madeirenses acesso a projectos qualificados e competitivos.