Universidade da Madeira integrará novo consórcio internacional de investigação e inovação

A Universidade da Madeira (UMa) irá integrar um novo consórcio internacional de investigação e inovação que reúne três instituições de ensino superior e uma empresa de referência do setor da aviação da China, com o objetivo de criar um instituto conjunto dedicado à investigação, desenvolvimento tecnológico e formação avançada na área das tecnologias inteligentes aplicadas à aviação.

O acordo de cooperação será estabelecido entre a Universidade da Madeira, a Guangdong University of Technology (GDUT), a University of Saint Joseph (Macau) e a China Southern Airlines, uma das maiores companhias aéreas da Ásia, no próximo dia 30 de Julho pelas 10 horas na Sala do Senado (piso –2), ao Campus da Penteada.

A cerimónia de assinatura contará com a presença do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes; da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, em representação do presidente do Governo Regional; do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues; do vice-reitor para a Investigação, Inovação e Internacionalização, José de Sousa Câmara; e de representantes da China Southern Airlines e da University of Saint Joseph.

Esta iniciativa visa promover a investigação conjunta em tecnologias inteligentes aplicadas à aviação, reforçando a colaboração entre universidades e indústria nas áreas da inteligência artificial, simulação, interação homem-máquina e transformação digital.

O acordo prevê o desenvolvimento de projetos de investigação colaborativos, a constituição de equipas internacionais, a candidatura conjunta a financiamentos competitivos, a formação avançada de estudantes e investigadores e a promoção de intercâmbios académicos e científicos.

A participação da Universidade da Madeira neste consórcio reforça a sua estratégia de internacionalização e consolida a cooperação científica com instituições de referência da China, contribuindo para o desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor da aviação e para o fortalecimento das ligações entre a Europa, a China e os países de língua portuguesa.