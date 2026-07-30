Vinte formandos concluem curso de língua e cultura madeirenses

A cerimónia de entrega de diplomas aos participantes da 9.ª edição do Curso de Língua Portuguesa, Literatura e Cultura Madeirenses realiza-se na próxima segunda-feira, 3 de Agosto, pelas 10h30, na Colégio dos Jesuítas, onde funciona a Reitoria da Universidade da Madeira (UMa).

De acordo com uma nota divulgada pela Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), a sessão contará com a presença do director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, dos formadores e dos 20 formandos que concluíram esta edição do curso.

Os participantes são oriundos de vários países, entre os quais Estados Unidos da América, Ucrânia, Irlanda, Suécia, Polónia, Venezuela, Turquia, Rússia e Canadá.

Promovido pela DRCCE em parceria com a Universidade da Madeira, o curso decorreu entre 6 e 31 de Julho, tendo como objectivo "reforçar os laços linguísticos e culturais entre a Região Autónoma da Madeira, os seus emigrantes e descendentes, bem como contribuir para a integração dos cidadãos estrangeiros residentes na Região".

Segundo a mesma nota, o programa integrou 50 horas de formação teórica e outras 50 horas de componente prática, através de actividades realizadas em instituições governamentais, museus, bibliotecas, associações culturais e empresas regionais.

A componente prática permitiu aos participantes aprofundar conhecimentos sobre a história, cultura e identidade madeirenses, bem como contactar com diferentes instituições e sectores da sociedade regional.

A cerimónia assinala o encerramento da 9.ª edição da iniciativa.