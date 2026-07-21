Juventude do CDS enaltece papel da Protecção Civil na construção de uma Região mais segura

A Juventude Popular da Madeira visitou o Serviço Regional de Protecção Civil, onde conheceu o trabalho desenvolvido na prevenção e resposta às situações de emergência e destacou a importância do contributo de cada cidadão para a salvaguarda da comunidade.

Para a JP Madeira, "todos somos agentes de protecção civil". "A segurança colectiva não depende apenas dos profissionais e das entidades de socorro, mas também da capacidade de cada pessoa prevenir riscos, respeitar as orientações das autoridades e saber como atuar perante uma emergência", acrescenta em nota à imprensa.

Durante a visita, a estrutura destacou o programa 'Todos a Reanimar', desenvolvido junto dos alunos do 10.º ano das escolas secundárias da Região, permitindo que uma nova geração aprenda a identificar situações de emergência, a pedir ajuda e a aplicar técnicas de reanimação.

“Transmitir estes conhecimentos aos jovens é preparar uma geração mais responsável e capaz de agir quando cada segundo conta. Uma comunidade informada e preparada é também uma comunidade mais segura”, afirmou o presidente da JP Madeira, Leandro Silva.

A JP Madeira valorizou igualmente os resultados da estratégia de triangulação de meios no ataque inicial aos incêndios, através da mobilização rápida e coordenada de diferentes corporações. O anunciado reforço com um novo helicóptero trará novas valências operacionais e permitirá desenvolver estratégias complementares de vigilância, combate e intervenção, reforçando a rapidez e a eficácia da resposta.

A estrutura defendeu ainda a actualização do diploma regional que regula a proteção civil, cuja matriz remonta a 2009, adaptando-o aos novos riscos, à evolução tecnológica e às actuais necessidades operacionais.

A valorização dos operadores de situações de emergência foi outro dos temas abordados. A JP Madeira considera importante a criação de uma carreira especial que reconheça a exigência e a responsabilidade destas funções, melhore as condições profissionais e torne esta atividade mais atractiva.

Foi também reconhecida a necessidade de assegurar uma resposta especializada na área da psicologia de emergência, matéria que o SESARAM já se encontra a trabalhar, garantindo apoio às vítimas, familiares e profissionais expostos a situações particularmente traumáticas.

“A Protecção Civil da Madeira tem demonstrado capacidade de evolução, preparação e resposta. Devemos continuar a investir na prevenção, na formação, nos meios disponíveis e, sobretudo, na valorização daqueles que todos os dias protegem a nossa população”, concluiu