Universidade da Madeira acolhe a 25.ª Conferência Portuguesa de Inteligência Artificial

O edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, acolhe, entre os dias 2 a 4 de Setembro, 25.ª Conferência Portuguesa de Inteligência Artificial (EPIA 2026).

Organizada pela Universidade da Madeira, com o apoio da APPIA - Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, a conferência tem como objetivo promover a investigação em todas as áreas da Inteligência Artificial (IA, abrangendo tanto questões teóricas e fundamentais como as suas aplicações práticas). O evento constitui, igualmente, um importante fórum de intercâmbio científico entre investigadores internacionais e nacionais, engenheiros, estudantes e profissionais de diversas áreas.

Esta 25.ª edição abordará um vasto conjunto de temáticas que reflectem a diversidade e a crescente relevância da IA, incluindo IA para a Arquitectura e Engenharia, Inteligência Ambiental, IA e Direito, IA para a Indústria, IA na Medicina e Sistemas de Transportes, Ética e Responsabilidade, IA Generativa, IA Centrada no Ser Humano, e IA Sustentável, entre muitos outros.

O programa da EPIA 2026, para além das sessões plenárias com investigadores de renome mundial e painéis de debate, reforça o seu compromisso com a nova geração de investigadores através da organização de um Simpósio de Estudantes e da atribuição de Bolsas de Estudo APPIA para apoiar a participação de jovens talentos.

A EPIA 2026 promete, portanto, ser um marco no panorama científico da IA em Portugal, aliando um programa científico a um conjunto de iniciativas sociais e de networking.