IPMA alarga aviso amarelo de calor à costa Sul da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou o aviso amarelo devido ao calor à costa sul da Madeira, mantendo também sob vigilância as regiões montanhosas.

O aviso passa a vigorar entre as 9 horas de sexta-feira, 31 de Julho, e as 11 horas de domingo, 2 de Agosto (hora UTC), devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

Anteriormente, o aviso amarelo abrangia apenas as regiões montanhosas, entre as 3 horas de sexta-feira, 31 de Julho, e as 18 horas de sábado, 1 de Agosto (hora UTC).

Madeira sob aviso amarelo devido ao tempo quente O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as regiões montanhosas da Madeira sob aviso amarelo devido ao tempo quente.

A actualização do IPMA representa, assim, um alargamento da área sob aviso e um prolongamento do período de vigência.