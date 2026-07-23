Ciclista ferido após colisão com automóvel em Santa Cruz

Um ciclista ficou ferido na manhã desta quinta-feira, na sequência de uma colisão com um automóvel, nas imediações da estação de serviço da Repsol, situada na Estrada Regional 207, no concelho de Santa Cruz.

Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima, um homem cuja idade não foi possível apurar, seguia de bicicleta quando, por circunstâncias ainda desconhecidas, embateu na viatura.

O ciclista queixava-se de dores num dos dedos de uma das mãos, tendo sido assistido no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Após receber os primeiros socorros, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.