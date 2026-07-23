Porto-santenses pedem intervenção em algumas ribeiras no Porto Santo

As ribeiras na ilha do Porto Santo encontram-se num estado preocupante, e as pessoas já começaram a notar.

As duas ribeiras que desaguam na cidade do Porto Santo — uma delas perto da dessalinizadora e a outra que passa junto à antiga fábrica de águas — estão cobertas de matagal e outras plantas de grande porte, que quase impedem a visibilidade do caudal.

A outra ribeira, situada fora do centro da cidade, passa ao lado do Hotel do Porto Santo e também não se encontra nas melhores condições.

Os locais ouvidos pelo DIÁRIO reconhecem que as autoridades locais já procederam anteriormente à limpeza das referidas ribeiras, mas consideram necessária uma nova intervenção. Também os turistas começam a olhar com preocupação para esta situação.