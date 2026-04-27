Carolina Deslandes promete um concerto para lembrar 'A Vida Toda' no Porto Moniz

Carolina Deslandes está confirmada como um dos grandes destaques da edição deste ano da Semana do Mar do Porto Moniz. A artista sobe ao palco a 22 de Julho, na abertura do evento promovido pela autarquia do Porto Moniz, assumindo o papel de principal cabeça-de-cartaz da primeira noite.

Reconhecida como uma das artistas mais influentes da música portuguesa contemporânea, promete um concerto emotivo e envolvente, marcado por alguns dos seus maiores êxitos, como ‘A Vida Toda’, ‘Avião de Papel’, ‘Não é Verdade’, ‘Mountains’, ‘Por Um Triz’, ‘Vai Lá’, ‘Não me Importo’, ‘Saia da Carolina’, entre tantos outros, que têm conquistado o público e acumulado milhões de reproduções nas plataformas digitais.

A actuação da artista nacional, que está de regresso à Madeira, acontece no Dia do Concelho do Porto Moniz.

A autarquia local, presidida por Olavo Câmara, anunciou este nome através das redes sociais.

A Semana do Mar decorre entre os dias 22 e 26 de Julho.