Governo prepara incentivos ao transporte de mercadorias entre Madeira e Porto Santo

O Governo Regional está a preparar um novo programa de incentivos ao transporte de mercadorias entre a Madeira e o Porto Santo, destinado sobretudo às indústrias transformadoras, com o objectivo de reduzir o impacto da crise energética e do aumento dos combustíveis nos custos dos produtos vendidos na ilha dourada.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, durante uma visita à Expo Porto Santo 2026. Segundo o governante, a medida pretende garantir que os produtos comercializados no Porto Santo não tenham um preço superior ao praticado na Madeira, atenuando os efeitos das actuais condições de mercado para os consumidores.

Na ocasião, José Manuel Rodrigues destacou ainda os apoios às microempresas porto-santenses, nomeadamente incentivos que comparticipam até 60% dos investimentos, a taxa reduzida de IRC de 8,75% e as majorações de 10% nos sistemas de apoio. A Expo Porto Santo 2026 decorre até 26 de Julho, no Pavilhão Multiusos, reunindo 71 empresas distribuídas por 143 stands.