Carolina Deslandes abre a Semana do Mar no Porto Moniz

Carolina Deslandes é a grande protagonista da noite de hoje na abertura da Semana do Mar do Porto Moniz. A artista sobe ao palco pelas 22h45, nas comemorações do Dia do Concelho, assumindo-se como a principal cabeça-de-cartaz da primeira noite do certame promovido pela autarquia.

Reconhecida como uma das vozes mais marcantes da música portuguesa contemporânea, Carolina Deslandes promete um espectáculo emotivo, onde não deverão faltar alguns dos seus maiores êxitos, como 'A Vida Toda', 'Avião de Papel', 'Não é Verdade', 'Mountains', 'Por Um Triz', 'Vai Lá', 'Não me Importo' e 'Saia da Carolina'.

A cantora regressa, assim, à Madeira para um concerto que se perspectiva como um dos momentos altos da edição deste ano da Semana do Mar.

A animação arranca, contudo, mais cedo. Pelas 21h15, o palco recebe Wilson Correia & Soul Collective, com a participação de Jagoda Różycka. Após a actuação de Carolina Deslandes, a festa continua com os American House Party, responsáveis por encerrar o primeiro dia do evento.

A Semana do Mar decorre no Porto Moniz até sábado, 26 de Julho, com um programa que conjuga música, animação e diversas actividades ligadas ao mar.

As comemorações do Dia do Concelho começam ainda durante a tarde, com a sessão solene marcada para as 17 horas, no Espaço Multiusos do Porto Moniz. A abertura oficial da Semana do Mar está agendada para as 19 horas, na Frente-Mar da vila.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção este domingo. Tome nota:

09h30 - Audição Parlamentar com a presença do director clínico do SESARAM, EPERAM, com a finalidade de esclarecer questões 'Sobre a situação das altas clínicas e dos constrangimentos que provocam no funcionamento do Hospital dr. Nélio Mendonça'. Segue-se a audição à Presidente do Conselho de Administração do SESARAM. Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil.

Assembleia Legislativa da Madeira

14h00 - Audição Parlamentar com a presença da Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM, com a finalidade de esclarecer questões 'Sobre a situação das altas clínicas e dos constrangimentos que provocam no funcionamento do Hospital Dr. Nélio Mendonça'.

Assembleia Legislativa da Madeira

16h00 - Apresentação do World Creative Day 2027

Câmara da Calheta

Agenda Política

11h00 - Conferência de imprensa PS-Madeira

Junto à Pousada dos Vinháticos, na Serra de Água, Ribeira Brava

16h00 - Iniciativa política da CDU sobre a defesa do interesse público regional, onde intervirá o Coordenador Regional, Edgar Silva

Junto ao cais do Porto Novo, no concelho de Santa Cruz

18h00 - José Manuel Rodrigues visita a Expo Porto Santo

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 22 de Julho, Dia Mundial do Cérebro e Dia Nacional do Calceteiro e da Calçada Portuguesa:

1812 - Forças britânicas, sob o comando de Arthur Wellesley, Duque de Wellington, derrotam o exército de Napoleão Bonaparte em Salamanca, Espanha.

1968 - Morre, aos 60 anos, o jornalista e escritor italiano Giovanni Guareschi, fundou um jornal satírico, Candido, e publicou sua popular série de romances Don Camillo.1973 - Uma sonda espacial soviética inicia a viagem de seis meses até ao planeta Marte.

2006 - As tropas israelitas assumem o controlo de localidades no sul do Líbano, entre as quais Maroun al-Ras, bastião do Hezbollah.

2007 - O Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), liderado por Recep Tayyip Erdogan, vence as eleições legislativas na Turquia, com maioria absoluta.

2008 - Salim Hamdan, ex-motorista de Usama bin Laden no Afeganistão, declara-se "não culpado" das acusações de terrorismo pelas quais começou a ser julgado num tribunal militar especial em Guantánamo. O iemenita é o primeiro prisioneiro a enfrentar um tribunal de crimes de guerra dos Estados Unidos desde a II Guerra Mundial.

2009 - Gripe A (H1N1). A Austrália é o primeiro país a fazer testes para aquela que virá a ser a vacina contra a gripe. A farmacêutica australiana CSL estreia os ensaios clínicos em seres humanos

2011 - Atentado em Oslo. O ultraconservador de direita norueguês Anders Behring Breivik faz explodir um prédio do governo no centro da capital norueguesa e é autor de um tiroteio num centro de juventude do Partido Trabalhista, na ilha de Utoeya, a noroeste de Oslo. O atentado faz 93 vítimas.

2012 - Morre, com 80 anos, Pedro Ramos de Almeida, escritor, ex-dirigente do PCP.

2013 - A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, mulher do príncipe William de Inglaterra, dá à luz um bebé do sexo masculino.

2014 - O Governo moçambicano e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, anunciam um entendimento em relação a 95% das matérias que são objeto de negociação para o fim da crise política e militar no país.

2021 -- Morre, aos 86 anos, António Norton de Matos, engenheiro químico e político, fundador do CDS-PP e deputado à Assembleia Constituinte.

2022 - A Ucrânia e a Rússia assinam em Istambul, Turquia, acordos separados com a Turquia e as Nações Unidas (ONU) para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais bloqueados nos portos do Mar Negro.

2025 -- A Rússia aprova uma lei que prevê a punição de pessoas que pesquisem na internet conteúdos considerados extremistas, apesar da oposição de sessenta deputados e de protestos frente ao parlamento.

Pensamento do dia