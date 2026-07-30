Costa condena ataques russos e violação do espaço aéreo polaco

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, condenou hoje os novos ataques em massa perpetrados esta noite pela Rússia na Ucrânia e a "violação do espaço aéreo polaco", que ameaça a segurança na Europa.

"Na última noite, a Rússia lançou um ataque massivo combinado contra a Ucrânia. Durante o ataque, o espaço aéreo polaco também foi violado, sublinhando mais uma vez que a agressão da Rússia é uma ameaça para a segurança da Europa no seu todo", escreveu Costa numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O líder europeu sublinhou ainda que a UE "está em plena solidariedade com as autoridades ucranianas e polacas, que trabalham incansavelmente para proteger e defender os seus cidadãos".

A Rússia lançou hoje um ataque de grande escala contra a Ucrânia, utilizando mais de 70 mísseis e cerca de 280 drones, causando oito mortos e dezenas de feridos, anunciou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nas redes sociais.