Regata da Semana do Mar leva 119 canoístas entre o Seixal e o Porto Moniz

A II Etapa do Circuito Regional SIPRE – Regata Semana do Mar realiza-se no próximo dia 26 de Julho (domingo), integrada na programação da Semana do Mar do Porto Moniz, reunindo 119 atletas num percurso de cerca de oito quilómetros ao longo da costa norte da Madeira.

Organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Porto Moniz, a prova tem início marcado para as 15 horas, com partida na Praia do Seixal e chegada ao Porto Moniz, num trajecto que promete colocar à prova a resistência e a técnica dos participantes.

A competição é destinada às categorias SS1, SS2 e SUPC, abrangendo os escalões de juniores, seniores, masters e mistos absolutos. A organização destaca que a iniciativa procura aliar o espírito competitivo à promoção da canoagem de mar na Região.

Estão inscritos atletas da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro de Treino Mar, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal e Clube Fluvial de Coimbra, prevendo-se uma disputa equilibrada e de elevado nível competitivo.

A realização da etapa no âmbito da Semana do Mar reforça a colaboração entre a Associação Regional de Canoagem da Madeira e a autarquia do Porto Moniz, contribuindo para a promoção da modalidade e para a afirmação do concelho como palco privilegiado para a realização de eventos náuticos e desportivos.

A organização deixa ainda um convite à população e aos visitantes para acompanharem a prova, incentivando os atletas ao longo do percurso e na zona da meta, num evento que junta competição e espetáculo num dos cenários mais emblemáticos da costa madeirense.