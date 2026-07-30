Número de médicos cresce 3,7% na Madeira e atinge novo máximo

A Região Autónoma da Madeira registou, em 2025, o maior número de médicos inscritos de sempre, aproximando-se da média nacional no rácio de profissionais por habitante. De acordo com os dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), estavam inscritos na Ordem dos Médicos 1.473 clínicos com residência declarada na Região, mais 53 do que em 2024, o que representa um aumento de 3,7%.

Do total de médicos inscritos, 886 são mulheres, correspondendo a 60,1% dos profissionais. A maioria reside no Funchal, onde estão concentrados 1.021 médicos, ou seja, 69,3% do total regional. Seguem-se os concelhos de Santa Cruz, com 196 médicos (13,3%), e Câmara de Lobos, com 81 (5,5%).

Os dados revelam ainda que cerca de três em cada cinco médicos inscritos possuem uma especialidade, num total de 912 especialistas. A proporção de especialistas é superior entre os homens, atingindo 69,8%, enquanto entre as mulheres se fixa nos 56,7%.

A especialidade de Medicina Geral e Familiar continua a ser a mais representativa, reunindo 254 médicos, o equivalente a 27,9% do total de especialistas. Seguem-se Medicina Interna, com 104 especialistas (11,4%), Cirurgia Geral (56), Pediatria (51) e Anestesiologia (46).

Em termos de cobertura médica, a Madeira registava, em 2025, uma média de 5,5 médicos por mil habitantes, acima dos 5,4 registados no ano anterior e o valor mais elevado desde o início da série estatística. Apesar de continuar ligeiramente abaixo da média nacional, fixada em 5,7 médicos por mil habitantes, a diferença é agora a mais reduzida desde 1979. Nos Açores, o rácio situa-se nos 4,1 médicos por mil habitantes.

A nível municipal, o Funchal apresenta a maior concentração de médicos, com 9,0 profissionais por mil habitantes, enquanto a Calheta regista o valor mais baixo da Região, com 1,4 médicos por mil habitantes.