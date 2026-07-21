Vinte e três concelhos de cinco distritos em perigo máximo de incêndio

Vinte e três concelhos do interior, pertencentes aos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Faro, estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA, que prevê temperaturas acima dos 30 graus no interior do país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também em perigo muito elevado cerca de 80 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Vila Real, Viseu, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja e Faro estão igualmente hoje em perigo elevado de incêndio.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio vai intensificar-se em algumas regiões a partir de quarta-feira e manter-se elevado pelo menos até ao início da próxima semana. A temperatura máxima vai aumentar durante a semana na generalidade do território de Portugal continental.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena descida da temperatura mínima no litoral Norte e Centro e pequena subida da máxima no interior, em especial das regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14 graus Celsius (Guarda) e os 19 (Faro) e as máximas entre os 24 graus (Viana do Castelo) e os 34 (Castelo Branco e Bragança).