Programa Estágios de Verão bate novo máximo com 1.001 jovens participantes

O Jardim Municipal do Funchal acolheu, esta manhã, a cerimónia de entrega de diplomas aos 1.001 participantes do Programa Estágios de Verão 2026, uma iniciativa da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através da Direcção Regional de Juventude, que voltou a crescer face ao ano anterior.

Em comparação com 2025, o número de jovens colocados aumentou de 885 para 1.001, ao mesmo tempo que o orçamento do programa passou de 440.500 euros para 550.625 euros. Também a bolsa mensal atribuída aos estagiários foi reforçada, subindo de 500 para 550 euros.

À margem da cerimónia, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou a importância da iniciativa para os estudantes que frequentam licenciaturas, mestrados e doutoramentos, explicando que esta constitui, para muitos, a primeira experiência em contexto profissional.

É uma iniciativa muito relevante para os nossos jovens porque lhes permite ter uma primeira experiência profissional. Isso valoriza-os e prepara-os para o futuro. Quando terminarem a licenciatura, o mestrado ou o doutoramento, já terão contacto com o mundo do trabalho e isso fortalece as suas competências profissionais. Entre um jovem que teve esta experiência e outro que não a teve, um empregador tenderá, naturalmente, a optar por quem já possui essa vivência profissional. Paula Margarida, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Não obstante, a governante revelou que muitos dos jovens partilharam consigo o entusiasmo por terem tido a possibilidade de desempenhar funções na área em que estudam, considerando que o estágio lhes proporcionou uma visão mais concreta da profissão e uma valorização do seu percurso académico.

Paula Margarido também salientou que o aumento do número de elevado número de participantes, que pela primeira vez ultrapassou a barreira dos mil, demonstra a importância do programa e que, por isso, o objectivo passa por continuar a reforçar a iniciativa. "Vamos continuar a solicitar orçamento para que possamos ter um programa ainda mais robusto", sublinhou.

Dos 1.001 estagiários abrangidos nesta edição, 642 são do sexo masculino e 359 do sexo feminino. Quanto às entidades de acolhimento, 482 jovens (48%) realizaram o estágio em entidades privadas sem fins lucrativos, 353 (35%) em empresas privadas e 166 (17%) em entidades públicas.

Por fim, a secretária regional acrescentou ainda que o número de entidades aderentes também aumentou ligeiramente, passando agora a ser cerca de três centenas de parceiros.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, também marcou presença na cerimónia, mas não prestou declarações aos jornalistas presentes.