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Governo Regional Madeira

Programa Estágios de Verão bate novo máximo com 1.001 jovens participantes

Paula Margarida destaca esta iniciativa como uma vantagem para os jovens na entrada no mercado de trabalho

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O Jardim Municipal do Funchal acolheu, esta manhã, a cerimónia de entrega de diplomas aos 1.001 participantes do Programa Estágios de Verão 2026, uma iniciativa da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através da Direcção Regional de Juventude, que voltou a crescer face ao ano anterior.

Em comparação com 2025, o número de jovens colocados aumentou de 885 para 1.001, ao mesmo tempo que o orçamento do programa passou de 440.500 euros para 550.625 euros. Também a bolsa mensal atribuída aos estagiários foi reforçada, subindo de 500 para 550 euros.

À margem da cerimónia, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou a importância da iniciativa para os estudantes que frequentam licenciaturas, mestrados e doutoramentos, explicando que esta constitui, para muitos, a primeira experiência em contexto profissional.

É uma iniciativa muito relevante para os nossos jovens porque lhes permite ter uma primeira experiência profissional. Isso valoriza-os e prepara-os para o futuro. Quando terminarem a licenciatura, o mestrado ou o doutoramento, já terão contacto com o mundo do trabalho e isso fortalece as suas competências profissionais. Entre um jovem que teve esta experiência e outro que não a teve, um empregador tenderá, naturalmente, a optar por quem já possui essa vivência profissional. Paula Margarida, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Não obstante, a governante revelou que muitos dos jovens partilharam consigo o entusiasmo por terem tido a possibilidade de desempenhar funções na área em que estudam, considerando que o estágio lhes proporcionou uma visão mais concreta da profissão e uma valorização do seu percurso académico.

Paula Margarido também salientou que o aumento do número de elevado número de participantes, que pela primeira vez ultrapassou a barreira dos mil, demonstra a importância do programa e que, por isso, o objectivo passa por continuar a reforçar a iniciativa. "Vamos continuar a solicitar orçamento para que possamos ter um programa ainda mais robusto", sublinhou.

Dos 1.001 estagiários abrangidos nesta edição, 642 são do sexo masculino e 359 do sexo feminino. Quanto às entidades de acolhimento, 482 jovens (48%) realizaram o estágio em entidades privadas sem fins lucrativos, 353 (35%) em empresas privadas e 166 (17%) em entidades públicas.

Por fim, a secretária regional acrescentou ainda que o número de entidades aderentes também aumentou ligeiramente, passando agora a ser cerca de três centenas de parceiros.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, também marcou presença na cerimónia, mas não prestou declarações aos jornalistas presentes.

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