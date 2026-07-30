Paquistão anuncia negociações em curso para a desescalada das hostilidades

O Paquistão, mediador entre Washington e Teerão, declarou hoje que as partes em conflito estão a negociar uma desescalada das hostilidades, após nova ronda de ataques aéreos dos Estados Unidos contra o Irão durante a noite.

"As negociações entre as partes estão em curso, particularmente em relação ao estreito de Ormuz, com o objetivo de alcançar a desescalada" das hostilidades, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, acrescentando que o país estava a fazer "todo o possível para que todas as partes regressem ao Memorando de Entendimento de Islamabad", assinado em meados de junho e que visava abrir caminho para as negociações de paz.

O processo de negociações foi interrompido desde o início de julho com ataques recíprocos entre os Estados Unidos e o Irão, este último visando países aliados de Washington no Médio Oriente, nomeadamente as monarquias do Golfo e a Jordânia. A reabertura do estratégico estreito de Ormuz, encerrado por Teerão, está no cerne das tensões.

Hoje, o Comando Central dos EUA (Centcom) anunciou que tinha "atacado dezenas de alvos pertencentes à Guarda Revolucionária iraniana, incluindo centros de comando militar, instalações de mísseis e drones, locais de vigilância e defesa costeira e capacidades marítimas".

"Vamos atingi-los com muita força, porque agora é a nossa vez", ameaçou o Presidente norte-americano, Donald Trump, na quarta-feira.

Os meios de comunicação social estatais iranianos relataram ataques nas províncias do sul de Khuzistão e Hormozgan. Três membros da mesma família foram mortos num ataque a uma casa na ilha de Qeshm, no Golfo, segundo a agência de notícias Fars.

O conflito no Médio Oriente parece ter-se alastrado a novos países: depois do Iraque, onde grupos pró-Irão foram alvo de ataques aéreos conjuntos dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, o Egito anunciou hoje que um ataque com um drone provocou um incêndio em dois navios - um dos quais norte-americano, segundo uma empresa de segurança - no porto de Damietta, no norte do Egito.

O Kuwait informou hoje que uma pessoa morreu num ataque aéreo iraniano contra um edifício de uma empresa chinesa.

Na noite de terça-feira, os Estados Unidos e a Arábia Saudita anunciaram ter realizado ataques aéreos conjuntos contra grupos armados pró-Irão no Iraque, acusados de atacar instalações petrolíferas sauditas.

Hoje, a Guarda Revolucionária afirmou que dois petroleiros tentaram, na noite anterior, "deixar o corredor marítimo seguro" designado pelo Irão e que um deles "pegou fogo", sem fornecer mais pormenores.

Estes novos incidentes de violência fizeram com que os preços do petróleo subissem na manhã de hoje. Por volta das 09:00, em Lisboa, o preço do petróleo Brent, proveniente do Mar do Norte, subiu 1,38% para 91,99 dólares por barril.