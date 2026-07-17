Número de homens atinge segundo maior peso nos 856 diplomados na Madeira

O número de diplomados no ensino superior da Região Autónoma da Madeira diminuiu ligeiramente no ano lectivo de 2024/2025, com a emissão de 856 diplomas, menos seis do que no ano anterior, o que representa uma redução de 0,7%. Ainda assim, os homens diplomados totalizaram o segundo maior registo da série disponível.

Os dados foram divulgados esta sexta-feira pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), que actualizou a Série Retrospetiva das Estatísticas da Educação, incorporando também a revisão dos indicadores de base populacional relativos aos anos lectivos entre 2021/2022 e 2023/2024.

Do total de diplomados, 514 concluíram cursos do ensino universitário (60%) e 342 obtiveram diplomas no ensino politécnico (40%), sendo que as mulheres continuam a representar a maioria dos diplomados, com 460 registos (53,7% do total), embora tenham registado uma diminuição de 6,1% face ao ano lectivo anterior. Como referido, em sentido inverso, o número de homens diplomados aumentou 6,5%, passando de 372 para 396, elevando a sua representatividade para 46,3%, o segundo valor mais elevado da série estatística.

A faixa etária entre os 20 e os 24 anos continua a concentrar a maioria dos diplomados, representando 63,4% do total. Seguem-se os diplomados entre os 25 e os 29 anos (19,6%) e os com 40 ou mais anos (8,9%). Em termos relativos, registaram-se 28 diplomados por cada mil residentes com idades entre os 20 e os 29 anos, abaixo dos 28,8 por mil observados em 2023/2024.

Os estabelecimentos públicos de ensino superior foram responsáveis por 741 diplomas, equivalentes a 86,6% do total. Apesar da redução face aos 778 diplomados do ano anterior, este continua a ser um dos valores mais elevados desde o início da série estatística, em 2000/2001. Já o ensino privado registou um crescimento de 36,9%, passando de 84 para 115 diplomados, o número mais elevado dos últimos quatro anos.

Quanto às áreas de formação, "Serviços pessoais" liderou com 128 diplomados (15%), seguida de "Ciências empresariais e administração" (119), "Saúde" (110) e "Educação" (109). Em conjunto, estas quatro áreas concentraram mais de metade dos diplomados da Região (54,4%).

Relativamente aos ciclos de estudo, as licenciaturas representaram 59% dos diplomas atribuídos, os mestrados 22,4%, os cursos técnicos superiores profissionais 17,2% e os doutoramentos 1,4%.