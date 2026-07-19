Petição contra edifícios em altura na Madeira atinge mil assinaturas

A petição pública pela salvaguarda do modelo urbano da Madeira ultrapassou as mil assinaturas, alcançando o número necessário para prosseguir a tramitação na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Conforme noticiou o DIÁRIO, na edição impressa deste domingo, 19 de Julho, a iniciativa contesta a possibilidade de construção de edifícios com 20 ou 30 pisos como resposta à crise habitacional e defende a limitação da construção em altura a um máximo de dez pisos.

Nas primeiras 24 horas após o seu lançamento, a petição já tinha reunido mais de 300 assinaturas.

Petição contra prédios em altura na Madeira reúne 300 assinaturas em menos de 24 horas Objectivo é atingir os mil subscritores para levar a posição pública ao debate na Assembleia Legislativa da Madeira

Os promotores da petição sustentam que qualquer alteração ao modelo urbanístico da Região deve ser precedida por estudos técnicos independentes e por um debate público alargado. No documento, defendem que "a cidade deve ser planeada para servir quem nela vive, e não para maximizar índices de construção".

A iniciativa surge após as declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que admitiu a revisão dos instrumentos de gestão territorial para permitir edifícios com "20 e tal andares" em zonas de expansão urbana do Funchal, como a Ajuda e os Piornais.

Na petição, os subscritores defendem ainda que a construção em altura não garante, por si só, a redução dos preços da habitação, apontando como alternativas a reabilitação urbana, a recuperação de edifícios devolutos, a habitação a custos controlados e o arrendamento acessível.