Governo Regional reforça apoio do Art’Camacha

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve na Casa do Povo da Camacha onde assinou um contrato-programa com esta instituição com vista a um apoio financeiro na ordem dos 20 mil euros para a realização da edição de 2026 do Art’Camacha – Festival de Arte Camachense.

“A formalização deste contrato-programa, não deve ser visto como um apoio ou um auxílio, mas sim antes como um investimento na nossa cultura” disse o governante que lembrou que as edições do Art’Camacha se distinguem sempre pela qualidade.

Segundo nota à imprensa, através deste contrato-programa o Governo Regional pretende ver valorizado e perpetuado as iniciativas ligadas ao mundo rural, à agricultura e às tradições madeirenses, reconhecendo o papel que estas desempenham na dinamização das comunidades locais e na promoção dos produtos regionais.

“Iniciativas como esta têm de ter especial atenção por parte do Executivo. Além da valorização do nosso património conseguem, à semelhança do que vi no ano passado, dinamizar a localidade trazendo vários contributos económicos” frisou Nuno Maciel.

O governante voltou a reiterar que as Casas do Povo são parceiros fundamentais no desenvolvimento rural, pelo trabalho que desenvolvem junto das populações e pela capacidade de preservar e divulgar a identidade cultural de cada freguesia.

O contrato-programa destina-se a comparticipar as despesas inerentes à organização do evento, nomeadamente nas áreas da promoção, animação, logística, decoração, segurança e demais serviços indispensáveis à sua realização.

Uma das particularidades deste apoio, tal como tem acontecido com outras iniciativas, reside no facto da obrigatoriedade de uma parte significativa do financiamento ser aplicada diretamente na valorização da atividade agrícola. O regulamento prevê que, pelo menos, 20% da comparticipação seja investida em ações de apoio aos agricultores, através da aquisição de produtos regionais, do apoio aos produtores participantes, da atribuição de prémios em espécie ou da realização de iniciativas de demonstração e promoção da agricultura local.

Segundo fez saber o secretário regional, este foi um ponto que desde a primeira hora quis que fosse implementado como forma de garantir que através destes eventos há benefícios diretos agricultores e produtores da Região.

“Desta forma podemos promover os nossos produtos e apoiar diretamente o agricultor”, disse.

O Art’Camacha – Festival de Arte Camachense é hoje uma referência no calendário de eventos da Região, reunindo cultura, artes, etnografia, folclore e tradição, enquanto promove os produtos agrícolas e agroalimentares locais e contribui para a afirmação da Camacha enquanto território profundamente ligado à ruralidade e ao património madeirense.

Com este contrato-programa, o Governo Regional reafirma o compromisso de continuar a apoiar iniciativas que valorizem a agricultura, preservem as tradições e contribuam para o desenvolvimento das comunidades rurais.

Este festival assinala este ano a sua XXXV edição.