Turista resgatada após queda durante canyoning na Ribeira Funda

Uma jovem turista, na casa dos 20 anos, sofreu, na tarde desta quarta-feira, uma queda enquanto praticava canyoning na Ribeira Funda, no concelho do Porto Moniz.

Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima encontra-se a ser assistida no local pelas equipas de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.

Os meios de socorro estão a proceder ao resgate da jovem, que será posteriormente transportada para uma unidade de saúde.

Até ao momento, não foi possível apurar a natureza nem a gravidade dos ferimentos sofridos pela turista.