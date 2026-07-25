Resgatados 11 turistas europeus e um tripulante após naufrágio de lancha na Indonésia

Equipas de resgate indonésias encontraram com vida 11 turistas europeus e um membro da tripulação local que estavam desaparecidos após a lancha em que viajavam se ter afundado devido ao mau tempo ao largo da ilha de Sulawesi.

Segundo informaram hoje as autoridades locais, as equipas de busca continuam à procura do capitão da embarcação, que se terá partido ao meio.

De acordo com chefe do Gabinete de Busca e Salvamento da província de Gorontalo, Heriyanto, a lancha partiu na sexta-feira de manhã de um 'resort' de mergulho em Tojo Unauna, na província de Sulawesi Central, com destino ao porto de Marisa, na província vizinha de Gorontalo, mas não chegou à hora prevista.

Um guia turístico local comunicou o desaparecimento da embarcação ao gabinete de busca e salvamento ao início da tarde de sexta-feira, o que desencadeou de imediato de uma operação de busca, afirmou.

"Começaram a surgir preocupações quando a lancha não chegou à tarde", disse Heriyanto, acrescentando: "Lançámos imediatamente uma missão de busca que se prolongou durante a noite".

A bordo encontravam-se cinco cidadãos holandeses, três alemães, um checo, um belga, uma francesa e dois tripulantes indonésios, segundo as autoridades locais.

Não houve comentários imediatos por parte das embaixadas dos países de origem dos turistas.

Heriyanto -- que, tal como muitos indonésios, usa apenas um nome - afirmou que dezenas de equipas de busca e salvamento foram mobilizadas numa operação de resgate que abrangeu aproximadamente 300 milhas náuticas quadradas de águas ao longo e em torno da Baía de Tomini, um destino turístico marítimo de renome, com dezenas de ilhas a pontilhar as suas vastas águas, com base nas projeções da rota do barco turístico.

Um drone com câmara térmica e equipamento de mergulho também estavam a ser utilizados na busca, indicou.

A agência meteorológica da Indonésia previu céu geralmente limpo na zona, mas as equipas de resgate enfrentaram, no sábado, condições marítimas adversas, incluindo ventos fortes e ondas que atingiram até 2,5 metros de altura.

As equipas de resgate acabaram por localizar vivos todos os 11 turistas estrangeiros e um membro da tripulação. No entanto, o capitão do barco, de 29 anos, continua desaparecido.

"Vamos continuar as operações de busca e salvamento durante um período de até sete dias para o encontrar", afirmou Heriyanto, adiantando que os passageiros resgatados foram evacuados em segurança e estão alojados num 'resort' em Tojo Unauna.

Os sobreviventes relataram às equipas de resgate que a embarcação enfrentou condições meteorológicas adversas antes do acidente e acabou por se partir, levando-os a refugiar-se no bote salva-vidas, enquanto o capitão se separou do grupo devido à fraca visibilidade causada por um nevoeiro denso.

"Acredita-se que o capitão tenha permanecido a bordo quando a embarcação se partiu em duas partes e se afundou", afirmou Heriyanto.

A Indonésia é um arquipélago com mais de 17.000 ilhas, onde os barcos são um meio de transporte comum. Devido a normas de segurança pouco rigorosas e a problemas de sobrelotação, os acidentes ocorrem com frequência.

A 15 de julho, um barco de passageiros que transportava 76 pessoas afundou-se ao largo da Ilha de Selayar, causando a morte de pelo menos quatro pessoas e deixando outras 14 desaparecidas.