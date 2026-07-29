Jovem ferido após queda durante corrida na Estrada da Fundoa

Um jovem de 23 anos ficou ferido na noite de ontem, após sofrer uma queda enquanto corria na Estrada da Fundoa, no Funchal.

O alerta inicial dava conta de um alegado despiste de mota, mas, segundo apurou o DIÁRIO, essa informação não se confirmou. O jovem encontrava-se a correr quando perdeu o equilíbrio e caiu junto de umas árvores, numa altura aproximada de um metro.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local e prestaram assistência à vítima, que apresentava queixas ao nível de uma das rótulas e escoriações num dos braços.

Após receber os primeiros cuidados no local, o jovem foi transportado para o hospital.