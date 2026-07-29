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Jovem ferido após queda durante corrida na Estrada da Fundoa

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Foto Google Maps

Um jovem de 23 anos ficou ferido na noite de ontem, após sofrer uma queda enquanto corria na Estrada da Fundoa, no Funchal.

O alerta inicial dava conta de um alegado despiste de mota, mas, segundo apurou o DIÁRIO, essa informação não se confirmou. O jovem encontrava-se a correr quando perdeu o equilíbrio e caiu junto de umas árvores, numa altura aproximada de um metro.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local e prestaram assistência à vítima, que apresentava queixas ao nível de uma das rótulas e escoriações num dos braços.

Após receber os primeiros cuidados no local, o jovem foi transportado para o hospital.

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