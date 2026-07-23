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Casos do dia

Mulher de 78 anos ferida após queda nas escadas rolantes

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Uma mulher, de 78 anos, ficou ferida na tarde de hoje, na sequência de uma queda nas escadas rolantes do Centro Comercial Anadia, no Funchal.

A vítima sofreu um golpe no couro cabeludo, que provocou uma hemorragia, e apresentava ainda queixas de dores na coluna. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local, tendo procedido ao controlo da hemorragia e à imobilização da vítima, antes de a transportarem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

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