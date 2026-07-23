Mulher de 78 anos ferida após queda nas escadas rolantes
Uma mulher, de 78 anos, ficou ferida na tarde de hoje, na sequência de uma queda nas escadas rolantes do Centro Comercial Anadia, no Funchal.
A vítima sofreu um golpe no couro cabeludo, que provocou uma hemorragia, e apresentava ainda queixas de dores na coluna. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local, tendo procedido ao controlo da hemorragia e à imobilização da vítima, antes de a transportarem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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