Associação de Pais da Escola dos Louros toma posse para o mandato 2026-2028

A Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) da Escola Básica com Pré-Escolar e Creche dos Louros tomou hoje posse para o mandato 2026-2028, numa cerimónia realizada no auditório do edifício-sede da escola, reforçando o compromisso de estreitar a colaboração entre famílias e comunidade educativa.

A sessão contou com a presença de elementos representantes dos órgãos de direcção e gestão da escola, designadamente a vice-presidente do Conselho Executivo, a coordenadora do Edifício de São Gonçalo, o coordenador do Edifício de São Filipe, a presidente do Conselho Pedagógico e a coordenadora dos Directores de Turma, Autonomia e Flexibilidade Curricular.

Durante a cerimónia, a Presidente do Conselho Executivo, Gilberta Camacho, destacou a relevância da participação ativa dos encarregados de educação na vida escolar, considerando-a um factor essencial para o sucesso educativo das crianças e alunos.

Na sua intervenção, a responsável agradeceu o trabalho desenvolvido pelos órgãos sociais cessantes, liderados por Ana Isabel Leitão, reconhecendo o seu contributo para o fortalecimento da ligação entre a escola e as famílias ao longo dos últimos três anos. Simultaneamente, felicitou os novos dirigentes pela disponibilidade demonstrada para assumir uma missão de responsabilidade e serviço à comunidade educativa.

A nova direcção da APEE será presidida por Carina Gouveia, contando ainda com Mara Teixeira como presidente do Conselho Fiscal e Sara Pimenta como presidente da Assembleia Geral. Os órgãos sociais integram representantes dos encarregados de educação dos vários edifícios que compõem a Escola dos Louros.

No âmbito do programa apresentado para o biénio 2026-2028, a nova equipa definiu como prioridades os eixos estratégicos 'Educar, Inovar e Incluir', alinhados com o projecto Educativo da escola. A direcção pretende promover uma maior participação das famílias através de iniciativas dedicadas à parentalidade positiva, palestras sobre educação e desenvolvimento infantil, acções de sensibilização para a utilização segura das tecnologias, actividades lúdicas e desportivas em família, momentos de convívio intergeracional e projectos de voluntariado comunitário.

A escola manifestou total disponibilidade para colaborar na concretização dos objectivos definidos pela Associação de Pais, reforçando a importância da parceria entre escola e famílias na construção de uma comunidade educativa mais inclusiva, participativa e promotora do sucesso de todos os alunos.

A cerimónia terminou com um momento de convívio entre os participantes, simbolizando o início de um novo ciclo de cooperação entre a Associação de Pais, a escola e os encarregados de educação.