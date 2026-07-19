Turista belga resgatado após queda na Vereda do Cais do Sardinha

Os Bombeiros Municipais de Machico resgataram, na tarde de hoje, um turista de nacionalidade belga, na casa dos 50 anos, que sofreu uma queda enquanto percorria a Vereda do Cais do Sardinha, na Ponta de São Lourenço.

Na sequência do acidente, a vítima apresentava queixas de dores fortes num membro inferior. A corporação embarcou numa embarcação do SANAS Madeira, que se encontrava na Marina da Quinta do Lorde. Após o resgate marítimo, o homem foi encaminhado para o Centro de Saúde local.