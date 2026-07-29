"Investir na promoção da saúde é investir no futuro da nossa comunidade"

A Câmara Municipal do Funchal promoveu, esta quarta-feira, a II Acção Autárquica de Promoção da Saúde e Bem-Estar, uma iniciativa que reuniu presidentes das juntas de freguesia, entidades públicas, instituições sociais, associações e profissionais de várias áreas para reflectir, partilhar boas práticas e reforçar a cooperação na promoção da saúde e da qualidade de vida da população.

Na sessão de abertura, a vereadora com o pelouro da Saúde, Helena Leal, destacou que esta segunda edição reforça o papel fundamental do poder local na promoção da saúde e do bem-estar, sublinhando que a proximidade das autarquias e das juntas de freguesia às populações, aliada ao conhecimento do território, permite identificar necessidades e desenvolver respostas ajustadas à realidade de cada freguesia.

A autarca salientou que promover a saúde vai muito além da prestação de cuidados de saúde, passando também por criar condições que favoreçam uma melhor qualidade de vida, autonomia e bem-estar, incentivando os cidadãos a assumirem um papel activo na promoção da sua saúde física e mental.

Helena Leal defendeu ainda a integração da saúde em todas as políticas municipais, através da cooperação entre autarquias, juntas de freguesia, serviços de saúde, instituições, escolas, universidades e associações.

A autarca recordou o reforço da delegação de competências promovido pelo Município do Funchal, através de contratos interadministrativos, que tem permitido aumentar a autonomia das juntas, acompanhada do respectivo reforço financeiro, tornando as respostas mais rápidas, eficazes e adaptadas às necessidades de cada freguesia.

A vereadora reafirmou o compromisso do executivo municipal em continuar a desenvolver políticas municipais que promovam estilos de vida saudáveis, reforcem a literacia em saúde e contribuam para uma comunidade mais inclusiva, solidária e resiliente.

"Investir na promoção da saúde é investir na qualidade de vida das pessoas, na coesão social e no futuro da nossa comunidade", afirmou, sublinhando a aposta na construção de "um Funchal cada vez mais saudável, mais próximo e com melhor qualidade de vida para todos".