Mulher morre após queda no W.C.

Uma mulher morreu esta quarta-feira depois de ter alegadamente sofrido uma queda numa casa de banho e entrado, pouco depois, em paragem cardiorrespiratória.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local e iniciaram de imediato a assistência à vítima, que já se encontrava sem sinais vitais.

Perante a gravidade da situação, foram desencadeadas manobras de reanimação, posteriormente reforçadas por uma equipa da Associação Voluntária de Socorro e pela EMIR.

Durante vários minutos, os operacionais procuraram reverter a paragem cardiorrespiratória, mantendo os procedimentos de suporte de vida sob acompanhamento da equipa médica.

Apesar dos esforços desenvolvidos, a mulher não respondeu às manobras. A EMIR acabou por determinar a suspensão da reanimação e confirmou o óbito no local.

As circunstâncias exactas da ocorrência ainda não estão totalmente esclarecidas. A informação disponível aponta para uma alegada queda na casa de banho, mas não é possível, para já, concluir se essa queda esteve na origem da paragem cardiorrespiratória ou se terá sido consequência de um episódio súbito de doença.

A idade da vítima e o local exacto da ocorrência não foram divulgados.