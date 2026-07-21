Mulher morre após queda no W.C.
Uma mulher morreu esta quarta-feira depois de ter alegadamente sofrido uma queda numa casa de banho e entrado, pouco depois, em paragem cardiorrespiratória.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local e iniciaram de imediato a assistência à vítima, que já se encontrava sem sinais vitais.
Perante a gravidade da situação, foram desencadeadas manobras de reanimação, posteriormente reforçadas por uma equipa da Associação Voluntária de Socorro e pela EMIR.
Durante vários minutos, os operacionais procuraram reverter a paragem cardiorrespiratória, mantendo os procedimentos de suporte de vida sob acompanhamento da equipa médica.
Apesar dos esforços desenvolvidos, a mulher não respondeu às manobras. A EMIR acabou por determinar a suspensão da reanimação e confirmou o óbito no local.
As circunstâncias exactas da ocorrência ainda não estão totalmente esclarecidas. A informação disponível aponta para uma alegada queda na casa de banho, mas não é possível, para já, concluir se essa queda esteve na origem da paragem cardiorrespiratória ou se terá sido consequência de um episódio súbito de doença.
A idade da vítima e o local exacto da ocorrência não foram divulgados.
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