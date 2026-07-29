Só o nome ‘Rali Vinho Madeira’ identifica verdadeiramente a prova rainha do automobilismo madeirense?

Vai já esta quinta-feira para a estrada a prova rainha do automobilismo madeirense. O Rali da Madeira promete emoção do princípio ao fim, a começar pela superespecial da Avenida do Mar, esta quinta-feira ao final da tarde. Mas, para este fact-check, o que está realmente em causa não é o espectáculo em estrada, mas sim a designação da prova.

Um leitor sugeriu no Facebook do DIÁRIO que "Verdadeiro seria mesmo 'Rallye Vinho Madeira [Rali Vinho Madeira]'". A observação remete para uma denominação que marcou durante décadas a competição e levanta uma questão: será essa a única designação que pode ser considerada a verdadeira? Fomos verificar.

Foi a 66.ª edição da prova organizada pelo Club Sports da Madeira, no ano passado, que estreou uma nova denominação, Rali da Madeira. Este é o terceiro nome que o evento recebe desde a sua criação.

A prova nasceu em 1959, inserida na vontade de promover o destino, e adotou a denominação de Volta à Ilha da Madeira em Automóvel. Num mundo internacionalmente francófono, havia a moda de adotar e traduzir os famosos ‘Tour’ de outras paragens, assim como a própria ideia de uma volta à Madeira que passava pela rede viária, ligando todos os concelhos.

Contando com a presença de pilotos nacionais, o evento levou logo na sua estreia o nome do destino a todo o país, despertanto interesse generalizado. Foi precisamente aí que a prova conquistou fama internacional e todos os madeirenses a conheciam, pura e simplesmente, por ‘A Volta’.

Mas tudo muda e o rali passou a integrar o Campeonato Europeu da especialidade. Com ainda maior repercussão internacional, foi decidido promover um dos mais apetecidos produtos madeirenses: o seu vinho. Em 1982, marcado por um ano de transição, a prova exibia uma dupla designação, mas, logo na edição do ano seguinte, assumiu-se definitivamente como Rali Vinho da Madeira. Também aqui se seguiu uma prática comum em vários países, sem esquecer que esta era uma época em que bebidas alcoólicas surgiam frequentemente associadas ao mundo da competição automóvel.

Em 2025, chegou a vez do Rali da Madeira. A alteração pretendeu impulsionar o evento para novos patamares, reforçando o seu prestígio internacional e o seu impacto na economia regional e na promoção turística da Madeira, tendo precisamente aí uma das suas grandes bandeiras. A mudança acompanha igualmente uma “tendência internacional”, em que várias provas trocaram as designações históricas por nomes que identificam diretamente a região ou o país que representam. É também a designação pela qual a competição era muitas vezes conhecida “fora da ilha”, explicava, há um ano, a organização.

Ao longo da sua história, a prova foi conhecida como Volta à Ilha da Madeira em Automóvel, ganhou notoriedade junto dos madeirenses como A Volta, passou a designar-se Rali Vinho da Madeira e, desde o ano passado, chama-se Rali da Madeira.

É falso que o verdadeiro nome da prova seja apenas Rallye Vinho Madeira ou Rali Vinho da Madeira. Essa foi uma das designações oficiais da prova rainha do automobilismo madeirense durante várias décadas, mas não a única. Desde a sua criação, o evento já teve três denominações oficiais, reflectindo diferentes fases da sua história e dos objetivos de promoção da Madeira através daquele que é um dos seus maiores acontecimentos desportivos.