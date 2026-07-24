'Funchal Sempre Melhor' destaca apoio da autarquia na aquisição de manuais escolares

A Coligação 'Funchal Sempre Melhor', da Assembleia Municipal do Funchal, destacou, pela voz de João Gomes da Silva, o compromisso da autarquia com a educação e o apoio às famílias, recordando que estão abertas as candidaturas ao Programa de Atribuição de Manuais Escolares para o Ensino Básico, para o ano letivo 2026/2027.

Foi junto a uma das papelarias aderentes que o jovem autarca declarou que "o Município continua a investir na educação e na igualdade de oportunidades, garantindo que nenhuma criança fica para trás por razões económicas. Este programa representa um importante apoio às famílias funchalenses, reduzindo os encargos associados ao regresso às aulas e complementando os apoios já disponibilizados pelo Governo Regional".

Os deputados do PSD/CDS deram conta, ainda, que "as candidaturas decorrem até 30 de outubro, online, destinando-se os apoios aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico que residam no concelho do Funchal há mais de um ano e estejam matriculados em estabelecimentos de ensino do município".

Os autarcas declararam que o apoio é concedido sob a forma de Vale Educação, disponibilizado através do Cartão do Munícipe, podendo ser utilizado nos estabelecimentos aderentes até 31 de dezembro deste ano, adiantando que "foi aprovado, ontem, em reunião de Câmara, o primeiro pagamento para quem já efetuou a candidatura, o que revela a sensibilidade e rapidez dos serviços camarários para que as famílias possam organizar-se com tempo".

Para João Gomes da Silva, esta medida traduz a aposta do executivo "numa política educativa de proximidade, que coloca as crianças e as famílias no centro da ação, promovendo uma cidade mais inclusiva, solidária e amiga da educação".