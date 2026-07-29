Chega acusa SESARAM de travar progressões dos trabalhadores

O presidente do Chega-Madeira, Hugo Nunes, denuncia atrasos no sistema de avaliação de desempenho do SESARAM, alegando que a situação está a impedir a progressão nas carreiras de vários trabalhadores.

Segundo o dirigente, as avaliações referentes a 2023 e 2024 ainda não foram homologadas, as de 2025 não foram concluídas e não existem ainda critérios definidos para 2026.

"Todos os subordinados a estes diretores intermédios ficam sem avaliação e logo impedidos de avançar nas carreiras", afirmou, defendendo a exoneração ou colocação dos cargos à disposição dos responsáveis.

O presidente do Chega-Madeira adiantou ainda que o partido irá pedir esclarecimentos e avaliar possíveis iniciativas parlamentares na próxima sessão legislativa, caso o problema não seja entretanto resolvido.