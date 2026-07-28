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Acidente na Via Rápida causa trânsito em direcção a Santa Cruz

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Aconteceu, há instantes, um acidente na Via Rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz, que está a provocar congestionamento na circulação automóvel.

O sinistro envolveu duas viaturas e ocorreu na ponte de São Pedro. Apesar de as imagens da ViaLitoral mostrarem a presença de uma ambulância no local, ainda não há informação sobre a existência de feridos.

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