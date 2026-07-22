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EMIR e bombeiros socorrem mulher em Santa Cruz

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Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram accionados, esta tarde, para socorrer uma mulher, de 77 anos, em Santa Cruz. 

A septuagenária apresentava falta de ar e suspeitas de ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). 

Foi socorrida e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

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