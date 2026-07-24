PSD promove Festa de Verão a 8 de Agosto no Porto Santo

Depois da Festa da Herdade do Chão da Lagoa, é na ilha do Porto Santo que os social-democratas voltam a concentrar atenções para mais uma grande rentrée política, a ter lugar, no próximo dia 8 de Agosto, a partir das 21h30, no centro da cidade.

Uma grande Festa de Verão que, contando com a presença do presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, deverá servir para reconhecer o trabalho que foi assumido, mais uma vez e ao longo deste último ano, pelos militantes e pelas estruturas locais do partido - apelando a que todos, sem excepção, se mantenham no terreno e próximos dos cidadãos, neste novo ciclo político - assim como para aludir aos compromissos cumpridos e que estão em curso naquela Ilha.

Mantendo o seu figurino habitual, esta grande Festa de Verão apresenta um programa de animação musical que envolve as actuações de Sónia Soares e de Vasco Freitas, num convívio popular que será prolongado, depois e pela noite fora, ao sabor dos ritmos do DJ Canada, com o PSD/Madeira a apostar, conforme habitual, na valorização dos artistas regionais.

Segundo nota à imprensa, à semelhança do que sucede anualmente, esta festa conta com intervenções políticas que deverão reiterar o compromisso do Partido para com todos os madeirenses e porto-santenses, sublinhando-se o trabalho que é para continuar a dinamizar na ilha do Porto Santo.