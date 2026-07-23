Junta de Freguesia de São Gonçalo promove visita cultural

A Junta de Freguesia de São Gonçalo, liderada pela equipa do ‘Funchal Sempre Melhor’, promoveu uma visita à exposição ‘Produção Artesanal Portuguesa, a Actualidade do Saber-Fazer Ancestral’, patente no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

A iniciativa reuniu mais de 30 participantes, que tiveram a oportunidade de conhecer uma mostra dedicada à valorização do património artesanal português, destacando a riqueza, autenticidade e contemporaneidade dos saberes tradicionais.

Em nota de imprensa, a Junta de Freguesia sublinha que a exposição evidencia o contributo do artesanato para a preservação da identidade cultural, a salvaguarda das técnicas ancestrais e a transmissão deste legado às gerações futuras.

A visita integra a estratégia de dinamização cultural do executivo de freguesia, que pretende incentivar a participação da população em eventos de interesse artístico, patrimonial e educativo promovidos nos equipamentos culturais do Município do Funchal.

A exposição resulta de uma parceria entre a Direção-Geral das Artes, a Câmara Municipal do Funchal e a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através do IVBAM, inserindo-se no Programa Nacional Saber Fazer Portugal. A mostra destaca o património artesanal da Madeira, com peças representativas do Bordado Madeira, da obra em vimes e dos cordofones tradicionais.

Para o presidente da Junta de Freguesia, Tiago Freitas, “a cultura constitui uma ferramenta essencial de desenvolvimento pessoal e de coesão social”. O autarca defende que estas iniciativas permitem à população manter o contacto com atividades de elevado valor cultural, mesmo durante o período de férias.

Tiago Freitas salienta ainda que este tipo de ações contribui para combater o isolamento e promover o envelhecimento ativo, reforçando que "o convívio é fundamental para fortalecer os laços entre vizinhos e promover uma comunidade mais unida".

A Junta de Freguesia de São Gonçalo garante que continuará a apoiar iniciativas desta natureza, promovendo o acesso dos munícipes a atividades culturais de qualidade e reforçando a importância da cultura na valorização da identidade regional e da qualidade de vida da população.