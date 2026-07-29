JPP acusa Quinta Vigia de cumplicidade no adiamento do segundo meio aéreo

O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) e vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rafael Nunes, criticou esta quarta-feira o atraso na disponibilização do prometido segundo meio aéreo de combate aos incêndios florestais na Região.

Em conferência de imprensa, o parlamentar recordou que o helicóptero estava inicialmente previsto para chegar à Madeira em Julho de 2025, tendo posteriormente sido adiado para Julho de 2026. No entanto, já no final do mês, continua sem existir uma data definida para a sua chegada.

"De que serve anunciar reforços e estratégias, se os meios necessários nunca chegam a tempo à Madeira?", questionou Rafael Nunes, e defendeu que o compromisso deve ser cumprido "agora, na altura mais crítica dos incêndios", e não numa fase posterior do ano.

O deputado do JPP lembrou que a Região atravessa actualmente a fase Delta de risco de incêndios rurais, período em que as temperaturas elevadas e as condições meteorológicas adversas aumentam a probabilidade de ocorrência de fogos e exigem que todos os meios estejam disponíveis.

"Continuamos à espera do prometido segundo helicóptero, como ouvimos dizer o presidente do Governo Regional", afirmou.

Rafael Nunes recordou ainda que o compromisso foi assumido pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e destacou que o Governo da República já anunciou um dispositivo nacional reforçado com 81 meios aéreos para o continente.

"Na Madeira, continuamos a aguardar que o Governo cumpra com a promessa que fez aos madeirenses", concluiu.